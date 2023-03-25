В центре Макеевки ревнивец зарезал несовершеннолетнюю девушку

Теперь ревнивцу грозит тюрьма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Макеевке произошло громкое убийство - нашли труп 15-летней девушки со следами ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по «горячим следам». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В Центрально-Городском районе Макеевки оперативники по «горячим следам» задержали мужчину 1998 года рождения, который причинил смертельное ножевое ранение несовершеннолетней девушке, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в райотдел полиции поступил звонок о том, что во дворе жилого дома в центральной части Макеевки лежит девушка без признаков жизни. Прибывшие на место полицейские установили, что потерпевшей является 15-летняя горожанка. На ее теле были обнаружены ножевые ранения, одно из которых оказалось смертельным.

Правоохранители по «горячим следам» определили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, который сознался в содеянном и сообщил, что убил девушку на почве ревности.

Теперь ревнивцу грозит тюрьма. Материалы дела уже переданы в следственное управление СК по Республике.

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