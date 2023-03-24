Специалисты приступили к устранению неполадок. Фото: пресс-служба оператора

Республиканский мобильный оператор «Феникс» сообщил об аварии на магистральных каналах связи. Профильные специалисты уже приступили к устранению неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— В связи с аварией на магистральных каналах связи возможны временные трудности в работе сервисов голосовой связи и дозвоном на номера оператора ООО «МКС» Луганской Народной Республики. Профильные специалисты уже занимаются решением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства, — отметили в пресс-службе.

Тем временем специалисты «Феникса» запустил новые объекты связи в Мариуполе и модернизировал оборудование базовой станции в Шахтерске.

— В перспективе планируется модернизация оборудования с целью обеспечения абонентов доступом к высокоскоростному мобильному интернету в стандарте 4G. Также модернизировано оборудование базовой станции в городе Шахтёрске, что даст возможность абонентам пользоваться мобильным интернетом с пакетной передачей данных четвертого поколения, — отметили в пресс-службе.

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