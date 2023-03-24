Город продолжают благоустраивать. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке продолжается двухмесячник по благоустройству города, в рамках которого работники коммунальных предприятий благоустраивают остановочные павильоны и обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— На этой неделе особое внимание уделили приведению в порядок остановочных пунктов города. Силами работников участка по разметке автодорог «ДРСУ» начата работа по частичному удалению старой дорожной разметки, для приведения еёе к нормам Российской Федерации, — добавил мэр.

Кулемзин отметил, что продолжаются ремонтно-восстановительные работы и в Киевском районе на пересечении проспекта Панфилова и улицы Щорса, ведутся работы на проспекте Титова в Киевском районе.

— Труженики участка по обслуживанию светофорных объектов обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы по проспекту Ильича. Кроме того, идет подготовка к покраске транспортных и пешеходных ограждений мостов и путепроводов города Донецка, — добавил градоначальник.

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