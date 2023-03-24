Власти Мариуполя опровергли фейк о выселении горожан из новых квартир в микрорайоне «Невский»

Мирные жители продолжают жить в новых квартирах

В Сети появилась недостоверная информация о якобы выселении жителей Мариуполя из новых квартир в микрорайоне «Невский». Мэр города опроверг эти сообщения, заявив, что доверять следует только проверенным источникам. Об этом Олег Моргун рассказал в своем телеграм-канале.

— Распространяемые в соцсетях слухи о выселении мариупольцев из новых квартир не соответствуют действительности. Это подтверждают сами жильцы. Уважаемые земляки! Чтобы раскачать страну изнутри, противник может распускать разные слухи и фабриковать фейки. Доверяйте только проверенной информации! — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее в Мариуполе начали возведение нового медицинского центра. После завершения строительства, которое разбили на два этапа, медицинское учреждение оснастят современными приборами и техникой, в том числе установят аппараты МРТ и КТ.

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