Порты Мариуполя и Бердянска внесли в реестр морских портов России

Развитие портов привлечет инвесторов в Республику. Фото: Пушилин/ТГ

Власти Республики обсудили перспективы развития Мариупольского морского торгового порта в общероссийской системе водного сообщения и грузоперевозок в рамках заседания коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлота. Морской порт Мариуполя уже внесли в общероссийский реестр. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Морские порты и внутренние водные пути Донецкой Народной Республики и других вновь присоединенных субъектов – в зоне пристального внимания Росморречфлота. Уверен, что общими усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств России Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощь, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что работа портов дает значительные возможности для Республики, в том числе и для привлечения инвестиций во многие сферы экономики.

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