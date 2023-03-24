В Петровском районе Донецка обнаружены мины «Лепесток»

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали Петровский район Донецка. Запрещенные противопехотные мины обнаружены на двух улицах района. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улицам Глазунова и Героев Миуса обнаружены ПФМ «Лепесток», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее запрещенные мины были обнаружены в Петровском районе города на улице Леси Украинки. 23 марта в результате детонации мины пострадали два мирных жителя в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

Всего по состоянию на 23:00 23 марта в Республике зарегистрировано 102 подрыва мирных жителей на минах, среди них было девять детей. Трое пострадавших, получивших ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, погибли.

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