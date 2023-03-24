Правительство России подготовило законопроект о введении СЭЗ в новых регионах

Введение СЭЗ даст регионам толчок к развитию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Российской Федерации подготовило законопроект о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской области. Участникам СЭЗ положены преференции, в том числе освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

— Все эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли и, конечно, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов, — подчеркнул Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Новые регионы страны получат также и другие льготы, среди которых освобождение от уплаты региональной части налогов по решению субъектов, а также налога на имущество; освобождение от уплаты земельного налога на 3 года; пониженные тарифы страховых взносов – 7,6%; процедуры свободной таможенной зоны.

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