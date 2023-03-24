Библиотекам Новоайдарского района ЛНР передали десять тысяч книг

Ранее в ЛНР доставили 10 тысяч печатных изданий. Фото: ЛИЦ

Фонды библиотек Новоайдарского района Луганской Народной Республики пополнились новыми печатными изданиями. Их в Республику передал московский гуманитарный фонд #КнигиМиру. Об этом сообщили в Луганском информационном центе.

— Это наш очередной приезд в Новоайдар. Мы в январе привезли 12 тыс. книг. Сейчас вот еще одна партия — 10 тыс. книг. Из них процентов 70 — новые издания, — отметил руководитель проекта #КнигиДонбассу, московский издатель и литератор Вадим Комкин.

Комкин добавил, что в дар библиотекам освобожденного района были переданы художественные, учебные и научные издания, религиозная и детская литература. Доставка литература в регион стала возможна благодаря содействию издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) и Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) Луганской Народной Республики.

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