Новый медцентр в Мариуполе оснастят современным оборудованием и техникой

После окончания обстрелов специалисты возьмутся за восстановление и других городов Республики

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают строительство нового медицинского центра в Мариуполе. Учреждение оснастят современным оборудованием и техникой, в том числе установят аппараты МРТ и КТ. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Проект разбили на 2 этапа. Первый — строительство 4-этажного лечебно-диагностического корпуса, в котором разместятся служба скорой помощи, операционный блок, стационар на 60 коек, реанимационное и патологоанатомическое отделения, — отметил зампред.

Второй этап строительства включает в себя возведение восьмиэтажного стационара на 333 койки.

— На территории центра оборудуют станцию медицинских газов, дизель-генераторные подстанции, навес для обслуживания транспорта на 10 машин. Медкомплекс оснастят по последнему слову техники, в том числе установят аппараты МРТ и КТ, — добавил Солнцев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В бюджете ДНР предусмотрели 2,6 млрд рублей на выплату компенсаций гражданам за утраченное или поврежденное боями жилье

Также были заложены средства на компенсацию финансовых потерь, которые несут коммунальные предприятия (подробнее)