Денис Пушилин возглавил антитеррористическую комиссию в ДНР

В состав комиссии вошли представители ряда ведомств Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Утвержден должностной состав антитеррористической комиссии в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в указе № 91, подписанном врио Главы ДНР Денисом Пушилиным и опубликованном на его официальном сайте.

В документе сказано, что пост председателя комиссии займет руководитель региона, зампредседателя - начальник Управления ФСБ по Республике. В состав комиссии также включены глава Правительства, министр внутренних дел, глава МЧС. По согласованию в нее входят председатель Народного Совета, военный комендант, руководитель Следственного управления СК России по ДНР, начальники региональных управлений ФСИН и Росгвардии.

Сообщается также, что до образования Администрации Главы ДНР как исполнительного органа функции аппарата антитеррористической комиссии возьмет на себя Мобилизационный департамент Главы ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР создали Штаб гражданской обороны. Начальником штаба стал министр МЧС Республики.

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