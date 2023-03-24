В ЛНР завели уголовное дело против первого замглавы Краснодонского района по подозрению в получении взятки

Подозреваемый был допрошен. Фото: СК РФ по ЛНР

Следком возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Краснодонского района Луганской Народной Республики, которого подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по ЛНР.

Как установило следствие, подозреваемый потребовал от мужа местной предпринимательницы ежемесячные выплаты, в обмен на которые обещал поддержать их бизнес в сфере пассажирских перевозок в Краснодоне и Краснодонском районе. Затем подозреваемый встретился с мужем предпринимательницы и получил от него 165 тысяч рублей в качестве взятки, после чего был задержан правоохранителями.

Сейчас чиновника допросили.

- В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, - заявили следователи.

Тем временем в ДНР раскрыли убийство семилетней давности, произошедшее в Новоазовском районе. Подозрения были выдвинуты жителю Ростовской области.

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