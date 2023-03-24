Магаданская область займется восстановлением Ждановки в ДНР

Вместе с Магаданом город будет участвовать в конкурсе по благоустройству территории. Фото: ТГ/Хоценко

Магаданская область окажет содействие в восстановлении 13 объектов в подшефном городе Ждановка в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что магаданские строители уже провели капитальный ремонт местных соцучреждений, которые десятилетиями оставались без внимания. В прошлом году с помощью шефов в Ждановке удалось восстановить около 30 объектов, включая школы, больницы, учреждения спорта и дороги.

- Могу сказать, что магаданцы работают как для себя: и садики преобразились, площадки благоустроены. А самое главное - люди это видят и ценят, - подчеркнул чиновник.

Кроме того, регион-шеф привлекает город к участию в федеральных программах и нацпроектах для того, чтобы привлечь сюда бюджетные средства.

- Мы взяли пилотный проект, согласовали с Минстроем, Магадан помогает оформить заявку, мы вместе идем на конкурс благоустройства. На следующий год надеемся одну из улиц, которую выберут жители города, привести в порядок, - рассказал премьер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В восстановительных работах в Волновахе задействовали более 1000 строителей

Комплексные ремонты идут в 136 многоквартирных домах и на 7 соцобъектах (подробнее)