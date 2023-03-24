Следователи раскрыли убийство семилетней давности, произошедшее в Новоазовском районе ДНР

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета России установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве жителя села Красноармейское на юге ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там уточнили, что убийство произошло семь лет назад - в мае 2016 года. Тогда на въезде в село Новоазовского района Республики было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с травмами головы и тела. Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело, но установить виновного долгое время не удавалось. После изучения материалов следователи Следкома возобновили расследование.

Вместе с полицией были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось установить подозреваемого в убийстве. Им оказался житель Ростовской области 1979 года рождения, который признался, что семь лет назад во время ссоры с жителем села несколько раз ударил того металлической трубой. Что, вероятно, и привело к гибели последнего.

- Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали следователи.

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