Украинские боевики выпустили полпакета «Градов» по поселку Александровка под Донецком

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики накрыли огнем реактивной артиллерии поселок Александровку в Петровском районе Донецка. В направлении населенного пункта были выпущены 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел поселка произошел в 10:20 и велся из оккупированной Парасковиевки. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним, сегодня утром украинские боевики также обстреляли из РСЗО северную часть Донецка. Под ударом оказался Киевский район столицы ДНР. Противник открыл огонь в 9:45 со стороны населенного пункта Ласточкино, выпустив оттуда десять реактивных снарядов. Под прицелом ВСУ оказался поселок Красный фронт в районе шахты имени Засядько.

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