Ленинградская область оснастила компьютерами все школы в Енакиево

Все школы города оснащены компьютерными классами и МФУ. Фото: ДАН

В школы Енакиево в ДНР передали компьютеры, а также тысячи учебных пособий. Помощь оказала на правах региона-куратора Ленинградская область России. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе губернатора и правительства области.

- По итогам 2022 года, в рамках специального инфраструктурного проекта Ленинградская область восстановила 75 инфраструктурных объектов в Енакиево, направила более 800 тонн гуманитарной помощи, новый транспорт и медицинскую технику, оснастила все школы города компьютерными классами и МФУ, а также тысячами учебных пособий и материалов, - рассказали там.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Енакиево в ДНР продолжаются восстановительные работы. В этом году здесь планируют при содействии шефов отремонтировать 114 инфраструктурных объектов. Запланированные ремонты обойдутся в достаточно крупную сумму - на работу в Енакиево из консолидированного бюджета в 2023 году будут направлены свыше 2 миллиардов рублей.

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