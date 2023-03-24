Жителей Донецка предупредили о «лепестках», обнаруженных в Петровском районе

«Лепестки» малозаметны и легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета. Фото: ТГ/Кулемзин

В жилом массиве на западе Донецка были обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которыми ВСУ дистанционно минируют город. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он предупредил жителей про опасность, которая подстерегает их по улице Леси Украинки в Петровском районе.

- В Петровском районе в 9:30 утра по улице Леси Украинки обнаружены противопехотные фугасные мины «Лепесток», - проинформировал мэр.

Градоначальник призвал горожан быть предельно осторожными и смотреть себе под ноги.

- Обязательно информируйте детей об опасности! - подчеркнул он, напомнив, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефону на номер «101».

Ранее сообщалось, что в Донецке в течение прошлого дня двое мирных жителей пострадали при детонации противопехотных фугасных мин «Лепесток». Инциденты произошли в Куйбышевском и Кировском районах, где были ранены мужчины 1976 и 1982 годов рождения.

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