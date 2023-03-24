От российских инвесторов поступило более 10 предложений о долгосрочной аренде шахт в ДНР

Планируется передача ряда шахт с долгосрочной перспективой в аренду инвесторам. Фото: Официальный сайт ДНР

В Минэнерго РФ разработали проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики. Согласно ей власти планируют передать ряд шахт в аренду инвесторам с долгосрочной перспективой. И интерес к угледобывающим предприятиям региона уже есть. Об этом сообщили ДАН в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- Сегодня можно говорить о том, что уже имеется более 10 предложений от разных компаний, - заявили там.

В ведомстве отметили, что предложения поступают от инвесторов как из самой Республики, так и других российских регионов.

Отметим, что на сегодняшний день в ДНР насчитывают 14 государственных и 60 частных шахт, а также 133 малых угледобывающих предприятия - артели.

Напомним, ранее сообщалось, что объем инвестиций в угольную промышленность ДНР на ближайшие три года должен составить 10-12 млрд рублей. Порядка 7 млрд от этой суммы могут поступить от частных инвесторов.

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