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НовостиПолитика24 марта 2023 6:19

Командование ВСУ заставляет неопытных мобилизованных бойцов заниматься разминированием территории западнее Авдеевки

После нанесения удара российской армией по украинскому складу РАВ под Ласточкино произошла детонация боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
На ликвидацию последствий подрыва склада боеприпасов украинское командование отправило неопытных бойцов

На ликвидацию последствий подрыва склада боеприпасов украинское командование отправило неопытных бойцов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинское командование заставляет мобилизованных бойцов, не имеющих навыков инженерно-саперного дела, заниматься разминированием территории к западу от Авдеевки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что российская армия нанесла удар по складу РАВ 53-й механизированной бригады под Ласточкино. В результате огневого поражения часть боеприпасов сдетонировала, а другие отбросило взрывной волной почти на пять километров.

Чтобы ликвидировать последствия подрыва склада, украинское командование отправило туда неопытных бойцов, которые были недавно мобилизованы и не имеют навыков разминирования.

- Военнослужащих заставляют визуально находить взрывоопасные предметы, вручную собирать и сортировать, - рассказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что небольшая группа киевских силовиков, не желающих принимать участие в ведении боевых действий, обосновалась южнее Кременной, пытаясь скрыться от своего командования.

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