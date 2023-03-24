Командование ВСУ заставляет неопытных мобилизованных бойцов заниматься разминированием территории западнее Авдеевки

На ликвидацию последствий подрыва склада боеприпасов украинское командование отправило неопытных бойцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинское командование заставляет мобилизованных бойцов, не имеющих навыков инженерно-саперного дела, заниматься разминированием территории к западу от Авдеевки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что российская армия нанесла удар по складу РАВ 53-й механизированной бригады под Ласточкино. В результате огневого поражения часть боеприпасов сдетонировала, а другие отбросило взрывной волной почти на пять километров.

Чтобы ликвидировать последствия подрыва склада, украинское командование отправило туда неопытных бойцов, которые были недавно мобилизованы и не имеют навыков разминирования.

- Военнослужащих заставляют визуально находить взрывоопасные предметы, вручную собирать и сортировать, - рассказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что небольшая группа киевских силовиков, не желающих принимать участие в ведении боевых действий, обосновалась южнее Кременной, пытаясь скрыться от своего командования.

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