Украинские боевики ранили мирную жительницу Еленовки

Еще один мирный житель Республики пострадал в результате обстрелов со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирная жительница Еленовки получила ранение в результате обстрела населенного пункта вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Садовой ранена женщина 1966 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по населенному пункту было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм около 19:00. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Новомихайловка.

Напомним, что ранее был ранен мирный житель Центрально-Городского района Горловки. Еще двое мужчин в Кировском и Куйбышевском районах Донецка получили ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток».

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