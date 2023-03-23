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НовостиПолитика23 марта 2023 15:53

В ЛНР отправилась очередная бригада врачей из Подмосковья

Медики будут проводить профилактические осмотры населения
Виктория ПОДАРОВА
Осмотры детей Республики квалифицированными специалистами продолжаются

Осмотры детей Республики квалифицированными специалистами продолжаются

Очередная бригада медицинских работников отправилась в Луганскую Народную Республику из Подмосковья. 21 специалист, в том числе кардиолог, педиатр, хирург и офтальмолог, будут проводить профилактические осмотры для жителей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

— Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысяч детей, — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в Луганскую Народную Республику выехал 21 медицинский специалист. В бригаду входят кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильные специалисты. Врачи укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами для профилактических осмотров.

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