В ЛНР отправилась очередная бригада врачей из Подмосковья

Осмотры детей Республики квалифицированными специалистами продолжаются

Очередная бригада медицинских работников отправилась в Луганскую Народную Республику из Подмосковья. 21 специалист, в том числе кардиолог, педиатр, хирург и офтальмолог, будут проводить профилактические осмотры для жителей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

— Это уже третья бригада подмосковных врачей, которая отправилась в ЛНР проводить профилактические осмотры детей. До этого там отработали еще две бригады, которые осмотрели 9,3 тысяч детей, — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в Луганскую Народную Республику выехал 21 медицинский специалист. В бригаду входят кардиологи, педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды и другие узкопрофильные специалисты. Врачи укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами для профилактических осмотров.

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