Прием полисов медстрахования в больницах ДНР начнется в 2024 году

Воспользоваться таким полисом в ДНР можно будет лишь с 2024 года. Фото: Мингазов/ТГ

Прием пациентов в больницах Донецкой Народной Республики по полису обязательного медицинского страхования начнется в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Республики.

— При этом прием по полисам ОМС в поликлиниках Республики планируется осуществлять с 1 января 2024 года, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что с 1 апреля оформить полис ОМС можно будет в местных отделениях многофункциональных центов в ДНР. Этот документ дает право гражданину России на бесплатную медицинскую помощь не только на территории Донецкой Народной Республики, но и в других регионах страны.

Ранее возможность оформления полисов медстрахования в местных отделениях МФЦ появилась в Луганской Народной Республике. Всего за первую неделю работы территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Луганской Народной Республике выдал жителям тысячу полисов ОМС.

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