В восстановительных работах в Волновахе задействовали более 1000 строителей

В ремонтируемых зданиях уже завершен ремонт крыш, монтаж окон, дверей и новых отопительных систем. Фото: ЛИЦ

В ремонте жилья и соцобъектов в Волновахе задействовали более тысячи строителей. Об этом сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая занимается восстановлением города.

Там уточнили, что на данный момент комплексные ремонтно-восстановительные работы ведутся в 136 многоквартирных домах и на 7 социальных объектах Волновахи.

- На объекты «Единого заказчика» в Волновахе привлечено более 1000 строителей и свыше 40 единиц строительной техники, - заявили в компании.

Сообщается также, что на первом этапе восстановительных работ во всех ремонтируемых зданиях полностью закрыли тепловой контур - там уже завершен ремонт крыш, монтаж окон, дверей и новых отопительных систем. После этого строители приступили к ремонту поврежденных фасадов зданий, балконов, мест общего пользования и коммуникационных систем. Также «Единый заказчик» восстановил тепло в 143 домах и объектах социальной сферы в Волновахе.

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