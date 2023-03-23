В ЛНР установили личности всех защитников Республики, тела которых были подняты из захоронения под Северодонецком

Установлены личности всех шестерых бойцов Народной милиции ЛНР, поднятых полевой командой в районе поселка Боровское. Фото: НЗНП «Не забудем! Не простим!»

В Межведомственной рабочей группе по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти поделились крайне важной новостью - экспертам удалось установить личности всех защитников ЛНР, останки которых были обнаружены и подняты из захоронения под Северодонецком. Об этом сообщили в общественной организации «Не забудем! Не простим!», которая участвовала в работе группы.

- Установлены личности всех шестерых бойцов Народной милиции, поднятых полевой командой МРГ в районе поселка Боровское 14 марта 2023 года, - заявили общественники.

Там уточнили, что личности погибших во многом удалось установить благодаря базе данных о пропавших без вести, созданной в ЛНР.

- Искренне скорбим вместе с родственниками и близкими погибших защитников Отечества. Вечная память и вечная слава бойцам, - отметили члены организации.

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