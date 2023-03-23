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НовостиОбщество23 марта 2023 10:25

В ДНР из-за вспышки африканской чумы свиней объявили карантин на территории Приазовского лесоохотничьего хозяйства

Тем временем в Макеевке и Снежном ввели карантин по бешенству
Ирина ДМИТРИЕВА
В Республике зафиксирована новая вспышка АЧС

В Республике зафиксирована новая вспышка АЧС

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Макеевке и Снежном на территориях подсобных хозяйств объявили карантин по бешенству, а на территории Приазовского лесоохотничьего хозяйства ввели ограничения из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, подписанных сегодня врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

В них говорится, что в Снежном в зону карантина вошло подсобное хозяйство на улице Шкулева, а в Макеевке - по улице Рудничной. Кроме того, радиус охвата карантинной зоны был распространен на 500 метров от границ заражения. Карантин продлится шестьдесят календарных дней, начиная с 13 марта.

Тем временем на территории вольера Приазовского лесоохотничьего хозяйства ввели карантин по АЧС. Границы очага заражения определены в пределах вольера на расстоянии 1 километра от села Стародубовка Першотравневого района (в карантинную зону вошло село Захаровка). Остальная территория в радиусе ближайших 10 километров находится под наблюдением.

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