В освобожденном Володарском районе ДНР планируют засеять сельхозкультурами почти 60 тысяч гектаров полей

В Республике стартовала весенняя посевная кампания. Фото: Минагропром ДНР

На освобожденных территориях ДНР готовятся к посевной кампании. Так, в Володарском районе аграрии планируют засеять различными сельскохозяйственными культурами почти 60 тысяч гектаров полей. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Сергей Юзвинкевич.

Он уточнил, что 28 333 гектаров земли выделят под посев пшеницы и ячменя, 3 849 га займут под ячмень, кукурузу и горох, 23 483 гектаров отведут под технические культуры - подсолнечник и рапс. А вот кормовые культуры посеют на 1 703 гектарах.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике планируют поставить на внутрироссийский рынок не менее 400 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур. Ранее сообщалось, что российские власти освободили аграрные предприятия региона от уплаты некоторых пошлин, и Республика запланировала продать часть выращенного урожая. Как отмечается, урожай, выращенный на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом.

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