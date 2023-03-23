В ДНР разрабатывают порядок выплаты пособий по безработице

Минсоцполитики уполномочили осуществлять соцвыплаты безработным, разработав и утвердив порядок начисления таких выплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной Республики было поручено разработать порядок выплат гражданам пособия по безработице. Соответствующий указ № 83 подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он уже опубликован на его официальном сайте и вступил в законную силу.

Так, согласно документу, Минсоцполитики уполномочили осуществлять соцвыплаты безработным, разработав и утвердив порядок начисления таких выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике будут выплачивать пособие по безработице. Сумма ежемесячной выплаты будет зависеть от причины постановки на учет, причины потери работы, даты увольнения и других параметров. Минимальный размер выплаты составит 1500 рублей, а максимальный - 12 792 рубля в первые три месяца. Как пояснили в администрации Главы ДНР, эта норма - следствие перехода Республики в правовое поле РФ. Для регистрации в качестве безработного гражданам необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства.

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