В ДНР и ЛНР приступили к разграничению имущества федеральной, государственной и муниципальной собственности

Перед Росимуществом стоит важная задача по закреплению федерального имущества в новых регионах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В новых регионах России приступили к разграничению имущества федеральной, государственной и муниципальной собственности. Работа проводится на основании обращений федеральных и региональных властей, а также органов местного самоуправления. Об этом сообщили ДАН в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом - Росимуществе. Именно данное ведомство проводит эти мероприятия.

- В настоящее время в рамках реализации постановления Правительства РФ от 29 декабря 2022 № 2501 Росимущество проводит мероприятия по разграничению имущества, расположенного на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, относящегося к федеральной собственности, государственной собственности соответствующих субъектов РФ и муниципальной собственности, - пояснили там.

Уточняется, что разграничение земельных участков проводится соответственно нормам ФЗ от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

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