В ДНР за сутки обнаружили и обезвредили более 1200 боеприпасов

Группа пиротехников 19 раз выезжала на вызовы. Фото: МЧС ДНР

На территории ДНР саперы продолжают выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы. Только за прошедшие сутки они уничтожили более тысячи единиц таких. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- За минувшие сутки группа пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР 19 раз привлекалась для проведения обследований на территории Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 1216 единиц взрывоопасных предметов, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике на украинских противопехотных минах «Лепесток» с лета прошлого года подорвались уже сто человек, в том числе дети. Трое пострадавших в результате полученных ранений скончались. Самый недавний случай подрыва на мине произошел в Петровском районе Донецка. Там по улице Глазунова, 29 от детонации ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1988 года рождения.

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