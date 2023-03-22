Оператор «Феникс» увеличил среднюю скорость интернета в Торезе, Урзуфе и в одном из районов Донецка

В ДНР продолжают улучшать мобильную связь и интернет. Фото: пресс-служба мобильного оператора

Специалисты предприятия «Республиканский оператор связи» модернизировали оборудование четырех базовых станций, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Это позволит в среднем увеличить скорость мобильного интернета в стандарте 4G. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Проведенные мероприятия способствовали увеличению емкости сети и увеличению средней скорости мобильного интернета в стандарте 4G в Буденновском районе Донецка, Торезе и освобожденном населенном пункте Урзуф. В Урзуфе также запущена дополнительная базовая станция, осуществляющая вещание в стандарте 3G, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе мобильного оператора подчеркнули, что установка дополнительной станции в освобожденном городе позволит стабилизировать услуги подвижной радиотелефонной связи и мобильного интернета.

Напомним, что ранее «Феникс» модернизировал оборудование в Старобешевском районе Республики. Абоненты обеспечены доступом к высокоскоростному мобильному интернету в стандарте 4G

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