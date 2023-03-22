Три человека стали жертвами пожаров в ЛНР за день

Спасатели не дали огню распространиться на соседние жилые дома. Фото: МЧС ЛНР

Три мирных жителя Луганской Народной Республики стали жертвами пожаров в жилых помещениях, которые произошли в населенных пунктах Старобельск и Лисичанск. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

— Поступило сообщение о том, что горит частный дом, расположенный на улице Чернышевского в Старобельске. К месту происшествия незамедлительно прибыли силы и средства пожарно-спасательной части № 64 (2 единицы техники). В ходе проведения разведки без признаков жизни были обнаружены двое мужчин, — рассказали в ведомстве.

Тем временем в Лисичанске в результате пожара в собственном доме погибла 74-летняя женщина. Специалисты установили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние дома.

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