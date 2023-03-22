Карантин по болезни Ауески установлен в одном из фермерских хозяйств ДНР

Ограничения будут действовать до особо распоряжения Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Донецкой Народной Республике установили карантин по болезни Ауески на территории свиноводческого хозяйства, которое расположено в Буденовском районе Донецка. Карантин вводится с 15 октября до особо распоряжения. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— На территории объекта свиноводческого хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс “Бекон”» установлен карантин по болезни Ауески с 15 марта 2023 года до особого распоряжения. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 марта 2023 года, — сказано в документе.

Напомним, что ранее карантин был введен в нескольких подсобных хозяйствах Республики. Ограничения связаны с появлением бешенства на фермерских хозяйств.Такие хозяйства расположены в Макеевке и Старобешевском районе ДНР.

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