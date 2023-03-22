Более 1600 жителей Первомайска в ЛНР получили компенсацию за утраченное жилье

Для подачи заявления на компенсацию жителям необходимо обратиться в кабинет № 1 УТСЗН (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала 2023 года комиссия при администрации города Первомайска в Луганской Народной Республике рассмотрела 1022 заявления жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Всего с начала работы комиссии положительно решение было принято по 1687 заявлениям. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— Комиссия при администрации рассмотрела 1022 заявления жителей на оказание единовременной денежной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, по 1015 принято положительное решение, по 7 случаям факт утраты имущества первой необходимости не подтвердился. Работа в данном направлении продолжается, — рассказал мэр.

Глава города подчеркнул, что жители, которые с 19.02.2022 утратили имущество первой необходимости, могут обращаться в кабинет № 1 УТСЗН для подачи документов или получения консультации.

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