Сотрудники коммунальных служб Петровского района Донецка планово ремонтируют дома, несмотря на обстрелы

Сотрудники трудятся под обстрелами ВФУ (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники коммунальных служб Петровского района Донецка продолжают ликвидацию последствий обстрела и плановый ремонт жилых домов, невзирая на ежедневные обстрелы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сотрудники коммунальных служб не сидят сложа руки. Они ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов, а также проводят плановые ремонты жилого фонда – заделывают кровли, штукатурят и белят стены, красят подъезды, — отметил мэр города.

Напомним, что сегодня под массированный обстрел ВФУ попали сразу несколько районов Донецка, среди них был и Петровский. В результате агрессии украинских боевиков два мирных жителя района получили ранения. Повреждены несколько жилых домов, а также здание районного водоканала. В организации подчеркнули, что территории коммунального предприятия пострадала ремонтная база, но на технологическую часть работы это никак не влияет.

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