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НовостиПолитика22 марта 2023 18:40

Сотрудники коммунальных служб Петровского района Донецка планово ремонтируют дома, несмотря на обстрелы

Район находится под огнем ВФУ ежедневно
Виктория ПОДАРОВА
Сотрудники трудятся под обстрелами ВФУ (архивное фото)

Сотрудники трудятся под обстрелами ВФУ (архивное фото)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники коммунальных служб Петровского района Донецка продолжают ликвидацию последствий обстрела и плановый ремонт жилых домов, невзирая на ежедневные обстрелы. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сотрудники коммунальных служб не сидят сложа руки. Они ежедневно ликвидируют последствия вражеских обстрелов, а также проводят плановые ремонты жилого фонда – заделывают кровли, штукатурят и белят стены, красят подъезды, — отметил мэр города.

Напомним, что сегодня под массированный обстрел ВФУ попали сразу несколько районов Донецка, среди них был и Петровский. В результате агрессии украинских боевиков два мирных жителя района получили ранения. Повреждены несколько жилых домов, а также здание районного водоканала. В организации подчеркнули, что территории коммунального предприятия пострадала ремонтная база, но на технологическую часть работы это никак не влияет.

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