На базе нескольких больниц ДНР планируют открыть центры онкологической помощи

В Республике существенно улучшится медицинская помощь (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Представители Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ посетили несколько крупных медучреждений в Республике для оценки качества медицинской помощи. На базе ДоКТМО, онкологического центр им. Г.В. Бондаря и других больниц планируют создать центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
— По итогам рабочего визита представители НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с коллегами из медучреждений Республики проработали дальнейший план действий, чтобы сотрудничество было максимально плодотворным, — отметила Толстыкина.
Открыть онкологические центры планируют на базе ДоКТМО, онкологического диспансера Горловки, Республиканского онкологического центра им. Г.В. Бондаря, а также медицинских учреждений в Макеевке и Мариуполе.
Напомним, что Правительство Республики продолжает реализовывать федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий». В рамках проекта медицинские исследовательские центры России будут помогать улучшать качество медпомощи в ДНР
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