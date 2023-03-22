В ДНР увеличили должностные оклады и фонды оплаты труда

Постановлением Правительства Республики установлен размер оклада первого разряда Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике увеличили должностные оклады работникам государственных и муниципальных учреждений, а также фонды оплаты труда. Соответствующее постановление Правительства ДНР было опубликовано на его официальном сайте.

— Установить, что с 1 января 2023 года должностной оклад (оклад, ставка заработной платы, тарифная ставка) первого разряда оплаты труда ЕТС составляет 14 620 рублей, — сказано в документе.

Постановлением также устанавливается, что должностные оклады последующих разрядов оплаты труда ЕТС рассчитываются умножением должностного оклада первого разряда ЕТС на межразрядный коэффициент соответствующего разряда ЕТС с математическим округлением полученного значения до целого рубля.

Напомним, что ранее размер оклада 1 разряда в Республике составлял 11 658 рублей. Документ был подписан 16, а опубликован 20 марта. Увеличенный размер оклада распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Липецкая область восстановит в Володарском районе ДНР 11 объектов

Среди объектов есть школа, детские сады и зоны отдыха (подробнее)