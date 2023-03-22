Более 300 образовательных учреждений восстановят и построят в новых регионах России в 2023 году

Сдать восстановленные корпуса университета планируют 1 сентября (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Строители отремонтируют и построят порядка 360 школ и детских садов в новых регионах России в 2023 году. Ремонтные работы также коснутся поврежденных корпусов одного из мариупольских вузов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

— В 2022 году восстановлено 430 объектов, масштабные работы продолжаются и сейчас. Так, в ЛНР, например, ремонтируют Зимогорьевскую гимназию имени Воинов-интернационалистов, в Антрацитовском районе восстанавливают лицей имени Олега Кошевого, а в Мариуполе в высокой степени готовности находятся 10 дошкольных учреждений, — рассказал зампред.

Специалисты также восстанавливают поврежденные корпуса Приазовского государственного технического университета общей площадью 63 000 кв. м.

— Строители сегодня меняют внутренние инженерные системы, ремонтируют уцелевшие крыши, а там, где необходимо, устанавливают новые кровельные конструкции. Задача — восстановить 8 учебных корпусов, Дворец спорта и здание столовой к 1 сентября, — добавил зампред.

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