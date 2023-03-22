Саперы МЧС ДНР уничтожили мины «Лепесток» в центре Донецка

Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать или переместить мины. Фото: МЧС ДНР

Саперы МЧС Донецкой Народной Республики ликвидировали запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», которыми украинские боевики продолжают дистанционно минировать города Республики. Взрывоопасные устройства были обнаружены в центре и в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.

— В центре Донецка саперы МЧС ДНР уничтожили 3 противопехотные мины «Лепесток», в частности в районе стадиона «Донбасс-Арена» была уничтожена 1 единица. Помимо этого, 5 единиц ПФМ-1 были уничтожены в Кировском районе Донецка на улице Синцова, — отметили в МЧС.

Напомним, что по состоянию на 21 марта в ДНР зарегистрировано уже 99 подрывов гражданских лиц на противопехотных минах, среди них было 9 детей. В результате полученных травм при детонации мины скончались три мирных жителя.

Власти Республики призывают быть внимательным на дорогах и смотреть под ноги. При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101.

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