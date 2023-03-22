Следком назначил около 3 тысяч судэкспертиз для идентификации останков тел из мест стихийных захоронений в Донбассе

В Донбассе продолжают работу по розыску лиц, пропавших без вести, и поиску мест захоронений тел погибших в зонах вооруженного конфликта. Фото: ЛИЦ

Следственный комитет России продолжает работу по идентификации личностей неопознанных тел, обнаруженных и изъятых из мест стихийных захоронений в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В бюро судебно-медицинских экспертиз Донецка и Луганска осуществлена выемка более 4 тысяч образцов, которые переданы в СЭЦ (Судебно-экспертный центр), назначено 2 800 судебных экспертиз для определения генотипа умерших, - рассказали там.

Сообщается также, что следователи ведут работу с родственниками безвестно исчезнувших в зоне проведения СВО лиц для получения ДНК-образцов, которые нередко помогают при поисках.

- На сегодняшний день проведено свыше 50 эксгумаций, получены образцы для проведения генетических исследований, по результатам которых уже имеются факты опознания и установления личностей захороненных, - заявили в Следкоме.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории ЛНР обнаружили и извлекли из стихийных захоронений останки еще 49 жертв обстрелов ВСУ. Личности 17 погибших и их родственники установлены.

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