Для детей, раненых при обстрелах в Донбассе, установят особый статус

Государство предоставит дополнительные гарантии для пострадавших от обстрелов детей и их семей. Фото: Администрация города Мариуполя

Детям, получившим ранения в ходе специальной военной операции (СВО), присвоят особый статус. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее правозащитница выступила с данным предложением перед российскими властями и попросила президента Владимира Путина предоставить дополнительные гарантии для пострадавших от обстрелов детей и их семей. А таких детей, по подсчетам омбудсмена, сейчас уже около тысячи.

Российский президент данную инициативу поддержал, и вопрос уже прорабатывают в профильных ведомствах.

- Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление Правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий, - заявила детский омбудсмен.

Тем временем ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в ближайшее время станет доступна и жителям ДНР. Все граждане Республики, носящие статус почетного донора Украины, ДНР, СССР, имеют на нее право.

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