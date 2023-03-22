Для детей, раненых при обстрелах в Донбассе, установят особый статус

Государство предоставит дополнительные гарантии для пострадавших от обстрелов детей и их семей. Фото: Администрация города Мариуполя
Детям, получившим ранения в ходе специальной военной операции (СВО), присвоят особый статус. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее правозащитница выступила с данным предложением перед российскими властями и попросила президента Владимира Путина предоставить дополнительные гарантии для пострадавших от обстрелов детей и их семей. А таких детей, по подсчетам омбудсмена, сейчас уже около тысячи.
Российский президент данную инициативу поддержал, и вопрос уже прорабатывают в профильных ведомствах.
- Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление Правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий, - заявила детский омбудсмен.
Тем временем ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в ближайшее время станет доступна и жителям ДНР. Все граждане Республики, носящие статус почетного донора Украины, ДНР, СССР, имеют на нее право.
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