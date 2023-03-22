В Докучаевске сообщили о ранении мирного жителя вследствие обстрела

Инцидент произошел на улице Базарной Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле украинскими войсками города Докучаевск в ДНР пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Базарной, 8 пострадал мужчина 1964 года рождения, - заявили там.

По данным наблюдателей, обстрел города произошел в 10:45. Со стороны оккупированной Новомихайловки противник выпустил два снаряда калибром 155 мм.

Тем временем в Донецке в результате очередного обстрела ВСУ пострадало здание водоканала Петровского района. Как заверили в ГУП ДНР «Вода Донбасса», на технологическую часть работы предприятия это не повлияет. Уничтожена ремонтная база и склад водоканала, где хранились необходимые для ремонта детали и инструмент. В данное время решается вопрос о перебазировании ремонтных бригад и техники.

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