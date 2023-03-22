Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса девять лет ощущают на себе зверства последователей фашистской идеологии

Сегодня люди с болью вспоминают страшную страницу истории - Хатынскую трагедию. Фото: ТГ/Пушилин
Уже девять лет жители Донбасса ощущают на себе зверства украинских националистов - идеологических последователей фашистов, которые восемьдесят лет назад заживо сожгли 149 мирных жителей белорусской деревни Хатынь. Об этом в годовщину трагедии заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Именно этих палачей сегодня восхваляет киевский режим, а украинские радикалы и неонацисты видят себя их преемниками, - подчеркнул он.
По словам Пушилина, в 2014 году украинские неонацисты устроили уже новую Хатынь - Одесскую. Второго мая в Доме профсоюзов они заживо сожгли русских людей.
- Ради поддержания своего мнимого превосходства над другими нациями эти нелюди готовы на любые зверства. Жители Донбасса ощущают на себе это уже девять лет, - отметил руководитель региона.
Он заверил, что с последователями фашистской идеологии будут сражаться и дальше.
- Мы делаем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение нацизма, - заявил лидер ДНР.
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