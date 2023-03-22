В ЛНР доставили помощь для пострадавших от боевых действий семей

Доставленный груз был разгружен в Станично-Луганском районе, а затем в Луганске. Фото: Луганьмедиа

В ЛНР доставили гуманитарную помощь для семей, пострадавших от боевых действий. Сбор организовали промышленные предприятия и общественники Волгоградской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков, который сопровождал груз.

Он отметил, что с просьбой оказать содействие семьям и детям, лишившимся из-за обстрелов практически всего, к волгоградцам обратилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк. В числе первых, кто откликнулся на ее призыв, было волгоградское отделение «Российского детского фонда», руководитель которого Ирина Соловьева сразу же прониклась ситуацией.

- Она помогла нам собрать очень много вещей, в том числе это предметы первой необходимости: постельное белье, электротовары, электрические плитки, предметы бытовой химии, канцелярские товары и так далее. Совместно мы организовали некий такой гуманитарный конвой, - заявил омбудсмен.

Сообщается также, что отдельно помогли многодетной семье Сухаревских, которая пострадала при пожаре.

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