В Светлодарске за год планируют отремонтировать 7000 квадратных метров дорог

В освобожденном городе отремонтируют дороги. Фото: ТГ/Солнцев

В освобожденном городе Светлодарск Донецкой Народной Республики в этом году планируют отремонтировать 7000 квадратных метров городских дорог. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Максим Козловский.

Он уточнил, что помощь в данном вопросе окажет регион-куратор - Камчатский край.

- На 2023 год планируется провести ремонт внутригородских дорог в количестве 7000 квадратных метров, - заявил мэр.

Напомним, ранее в Светлодарске рассказали, когда восстановят автобусное сообщение с Донецком. По словам градоначальника, запуск маршрута между двумя городами пока не планируется из-за боевых действий. К тому же, как отметил Козловский, в Светлодарске сейчас проживает небольшое количество людей - порядка трех тысяч жителей. Тогда как на начало 2022 года местное население составляло здесь чуть более одиннадцати тысяч человек.

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