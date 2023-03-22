В ДНР от украинских обстрелов за сутки пострадали шесть жителей

Последствия обстрела поселка Ханженково в Макеевке. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории ДНР 161 снаряд. Противник применял РСЗО и артиллерию. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Гольмовский, Пантелеймоновку и Александровку.

Огнем ВСУ были повреждены семь домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки, - проинформировали наблюдатели.

Позже информацию дополнили, сообщив о ранении женщины в поселке Александровка под Донецком.

- Таким образом общее количество пострадавших за 21 марта составляет 6 человек, - заявили в СЦКК.

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