В ЛНР разыскивают мошенницу, обещавшую за деньги помочь в оформлении пособий

Женщина на фото подозревается в обманном завладении денег. Фото: МВД ЛНР

Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики объявило в розыск мошенницу, которая обманом выманивала деньги у жителей.

Уточняется, что женщина злоупотребляла доверием граждан, обещая им помощь в оформлении документов. Взамен требовала вознаграждение.

- Сотрудниками УУР Министерства внутренних дел ЛНР устанавливается причастность к ряду мошеннических действий на территории Республики гражданки 1999 года рождения, которая, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом оказания помощи в оформлении пособия, завладевала денежными средствами, - рассказали в ведомстве.

Граждан призвали в случае обладания информацией о разыскиваемой или ее месте нахождения обращаться по номеру телефона «102» или в местный отдел полиции.

Напомним, ранее «КП» публиковала рейтинг наиболее популярных методов мошенничества. «Комсомолка» поговорила со своими источниками в правоохранительных органах, а также с теми, кто столкнулся с аферистами, и составила список часто используемых злоумышленниками «разводов» доверчивых граждан.

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