Марочко рассказал про обстановку на Купянском направлении

Противник понес потери после очередной неудачной попытки контратаковать. Фото: УНМ ЛНР

Украинские военные понесли потери на Купянском направлении. Однако уже вторые сутки они не вывозят трупы своих сослуживцев оттуда. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что на украинских позициях между населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка Сватовского района были выявлены тела ликвидированных боевиков.

- Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал, - рассказал эксперт.

По словам Марочко, после боя некоторые солдаты ВСУ были еще живы, однако поскольку им вовремя не была оказана помощь, то по истечении некоторого времени они скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении перестали эвакуировать своих раненых и погибших солдат в районе Кременной. Нередко они оставляют на поле боя даже тех сослуживцев, которых можно было спасти.

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