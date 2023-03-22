Украинские боевики под предлогом нужд армии грабят мирных жителей под Артемовском

Мародеры отбирают стройматериалы и ценные вещи. Фото: соцсети

На Донбассе сообщили о фактах мародерства солдат ВСУ в населенных пунктах, расположенных западнее Артемовска. Информацию обнародовал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он рассказал, что украинские боевики под предлогом нужд армии выносят имущество из домов мирных жителей.

- В ряде населенных пунктов, расположенных западнее населенного пункта Артемовск, украинские боевики под предлогом нужд армии ведут расхищения имущества мирных граждан. Причем мародеры отбирают не только стройматериалы, но и ценные вещи, - заявил он.

По словам Марочко, украинские правоохранители никак не реагируют на жалобы жителей на мародерство со стороны ВСУ и «заявления о фактах бесчинства брать отказываются».

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики занимают дома мирных жителей под Артемовском. Солдаты ВСУ селятся не только в пустующих домах, но также тех, где проживают люди.

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