Госдума приняла закон об интеграции ЛНР в судебную систему России

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о создании на территории Луганской Народной Республики и Запорожской области верховных, областных, арбитражных, городских, районных и межрайонных судов. Депутаты также определили порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов в новых регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России.

— Решение о начале деятельности судов примет Пленум Верховного Суда после назначения на должности не менее половины судей в каждом из регионов. До этого момента рассматривать дела будут ранее действовавшие суды при условии, что судьи имеют российское гражданство, — отметили в пресс-службе.

Выбирать федеральных судей будут на конкурсной основе, при этом предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые уже работали на соответствующих должностях. На должность судьи будут рассматривать кандидатов, имеющих российское гражданство. Если же соискатель раньше не работал судьей, он должен сдать квалификационный экзамен.

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