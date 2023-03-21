В ЛНР проработают возможность открытия спортивных секций в отдаленных городах и селах

Леонид Пасечник подчеркнул, что каждый глава местной администрации должен владеть ситуацией на местах и докладывать руководству о наиболее острых проблемах. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал поручение администрациям проработать вопрос об открытии спортивных секций в отдаленных районах Республики. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— По итогам встречи с Сергеем Кириенко поручил администрациям проработать возможности открытия спортивных школ, секций и клубов в отдаленных населенных пунктах, чтобы здоровый досуг был доступен каждому жителю Луганской Народной Республики, — рассказал врио Главы.

Напомним, что Леонид Пасечник провел установочное совещание с руководителями городов и районов Республики, в ходе которого подчеркнул важность открытой и прямой коммуникации с населением. Врио Главы отметил, что администрации всех населенных пунктов ЛНР должны иметь страницы в соцсетях с открытыми комментариями, где люди могут задать интересующий их вопрос. Ответы на такие вопросы должны быть написаны понятно и оперативно.

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