«Дом народов России» провел первые мероприятия для молодежи ДНР

Организация будет проводить патриотические мероприятия для молодежи. Фото: пресс-служба «Дома народов России»

Некоммерческая организация «Дом народов России» начала работу в Донецкой Народной Республике и уже приступила к реализации проектов по линии социального образования и патриотического воспитания молодежи. Об этом рассказала руководитель филиала учреждения в Республике Ирина Белякова.

— Дом народов России начал работу с детьми и молодежью нашего региона по линии социального образования и воспитания. Первый опыт состоялся в феврале. Наши коллеги из Дома народов России во главе с директором Дома народов России Анной Полежаевой приехали в составе большой межнациональной делегации с экспертами в области молодежного образования из Международного Ломоносовского клуба, — рассказала Белякова.

Руководитель отделения добавила, что еще до официального открытия «Дом народов России» активно проводил различные мероприятия по поддержке юных жителей Республики, в том числе и в Мариуполе. Организация также сотрудничает с Федерацией тхэквондо России (ГТФ), которая поможет развивать спорт в ДНР и других новых субъектах РФ.

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